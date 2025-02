Un condenado por los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils: "El CNI sabía las intenciones del imán"

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

Mohamed Houli, condenado a más de cuarenta años de prisión por su papel en los atentados del 17-A, ha afirmado este jueves que el CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty. "El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitió que viniera y nos comiera la cabeza", ha aseverado. "Lo digo ahora y no antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha añadido en una comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre aquellos atentados de 2017. "Lo digo sin sacarme responsabilidad, pero lo digo para que se busque a quién permitió que el imán fuera por libre y hiciera lo que hizo", ha afirmado.

Según Houli, otro miembro de la célula del 17-A le dijo una vez que a veces cuando estaba con es-Satty este le decía que se marchara porque "iban a venir agentes del CNI". "Es lo único que puedo decir", ha reconocido. Houli, que ha ido al Congreso esposado y en medio de enormes medidas de seguridad, ha apuntado que no es su responsabilidad dar pruebas para avalar sus afirmaciones sobre el CNI.

"Yo estoy condenado, lo que quiero es que se busque a los que tenían responsabilidad de vigilar al imán, esta es mi intención", ha reiterado. Preguntado por los diputados presentes en la comisión, Houli no ha querido decir si él tenía pensado inmolarse en los atentados. "He venido aquí obligado, y puedo decir lo que quiera", ha manifestado antes de decir que quiere que "se mueva la cosa".

En una comparecencia hecha en catalán y castellano, Houli también ha dicho que "se sintió obligado" a decir en un interrogatorio que su "intención" era atacar la basílica de la Sagrada Familia cuando, en realidad, no tenía conocimiento. También ha dicho que en el momento de la explosión de la casa de Alcanar había tres personas. "No sé si el imán salió por la ventana o no, dicen que no se sabe si está muerto o no, yo tampoco lo sé", ha apuntado antes de detallar que no escuchó ningún coche en el que se pudiera marchar.

“Chicos bien integrados”

"Yo no lo puedo explicar, pero todo viene porque el imán vino, nosotros éramos chicos bien integrados, nunca habíamos traído problemas a nadie, vino el imán y pasó eso", ha admitido Houli al ser preguntado sobre su proceso de radicalización. Asimismo, ha dicho que el "también lamenta" los muertos y heridos causados por los atentados del 17-A.

El PP abandona la comisión

Los diputados del PP se han marchado de la comisión de investigación antes de iniciarse la comparecencia de Houli. En una breve intervención, el diputado popular Santi Rodríguez ha criticado los "costes" que suponía la comparecencia presencial del condenado y ha dicho que esta provocaba "vergüenza y falta de dignidad de la cámara". "Todo este espectáculo se produce para dar placer a los que, con sus votos, permiten que Sánchez siga en la Moncloa a costa de la dignidad de todos los españoles", ha añadido.