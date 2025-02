Sánchez intenta rebajar sin éxito el choque Trabajo-Hacienda por la tributación del SMI

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó ayer que exista una crisis entre los socios del Ejecutivo después de que el martes se aprobara la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y se anunciara que tributará en el IRPF. “En absoluto”, respondió al ser preguntado por los medios a su salida del pleno del Congreso, donde en su cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendió el incremento del SMI sin entrar en la polémica sobre su tributación. Pese a ello, los socios de Gobierno mantuvieron la discrepancia pública. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo en el Congreso que el año pasado la discusión fue “idéntica”, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en línea con Hacienda, afirmó que el SMI ha llegado a un nivel (16.576 € brutos al año) en el que “toca contribuir al IRPF” y recordó que el informe de los expertos ya contemplaba esta posibilidad.

Feijóo aprovechó el choque de PSOE y Sumar para ahondar en la crisis en el Gobierno y espetó con ironía a la ministra de Trabajo: “Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado”. Cargó contra el Gobierno denunciando el “paripé” que visualizaron Díaz y Pilar Alegría el martes tras el Consejo de Ministros con su enfrentamiento por la fiscalidad del salario mínimo. Pedro Sánchezle replicó que con su Gobierno el SMI ha subido un 61% mientras que Mariano Rajoy lo “congeló”.

Entre dimes y diretes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió al PSOE que “deje de cagarla”. Lanzó esta recomendación desde el pasillo de la Cámara al ser preguntado por la prensa: “Me van a permitir que sea maleducado; le he pedido al PSOE que deje de cagarla”, respondió Rufián, quien, no obstante prefirió no sacar este asunto durante la pregunta oral que dirigió a Sánchez justo después en el hemiciclo. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó la imagen de “insolvencia, caos, irresponsabilidad y poco rigor” del Gobierno. Según Nogueras, el enfrentamiento interno “refuerza la teoría de la desconfianza” de Junts, que mantiene viva la iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tildó de “espectáculo” la “desunión” y descoordinación del Gobierno y comparte con Foment del Treball que el salario mínimo no debe tributar. UGT también pide abordar con Hacienda una reforma tributaria y evitar que el SMI pague IRPF.

En la defensa de la norma, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, agradeció el apoyo de los grupos que permite poner fin a “una incertidumbre innecesaria e injustificada”, aunque ironizó con el cambio del sentido del voto del PP cuando su apoyo ya no es necesario y después de “haber sido tan vehementes” en la defensa de unos argumentos que han resultado “falsos”. Desde el PP, Jaime de Olano defendió su apoyo al texto porque recoge tres de sus exigencias -subir pensiones, bonificar el transporte y ayudar con la dana- y a pesar de que hay medidas que no les gustan, como la cesión de un palacete en París al PNV. Junts, por su parte, justificó su cambio de postura en que este real decreto ley sí había sido negociado.

Luz verde al fin a subir las pensiones y la ayuda al transporte público

El Congreso convalidó ayer el real decreto ley que revaloriza las pensiones y prorroga las ayudas al transporte público, entre otras medidas, con el voto en contra de una única formación, Vox. El real decreto sube las pensiones en un 2,8% y un 9% las no contributivas. Tal y como estaba previsto, contó con una amplia mayoría de 315 votos a favor (los de los socios parlamentarios del Gobierno, a los que se sumaron PP y Junts), 33 en contra (los de Vox) y una abstención (de UPN). El Congreso aprobó tramitar el texto como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas. Este real decreto ley recupera varias de las medidas recogidas en el denominado decreto ‘ómnibus’, que decayó al no lograr apoyos suficientes en el Congreso por el ‘no’ de Junts y PP, pero deja fuera otras, como las entregas a cuenta de las autonomías o las ayudas a la compra de vehículos eléctricos.

El novio de Isabel Díaz Ayuso se querellará contra el presidente

Pedro Sánchez no acudió ayer el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid para un acto de conciliación con Alberto González Amador -novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- y los abogados del empresario presentarán una querella por llamarle “delincuente confeso”. Mientras el magistrado del Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra González Amador se ha ratificado en su decisión de no ordenar su suspensión cautelar en el ejercicio del cargo, tal y como pedía la acusación la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.