Díaz pide repensar la tributación del SMI: 'Eso no es política de izquierdas'

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó ayer al PSOE que “repiense” la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el IRPF. “Esta política no es de izquierdas. Cuando una cámara entera está de acuerdo en algo quizás alguien se está equivocando”, afirmó Díaz ayer en una entrevista en Catalunya Ràdio. “La justicia fiscal empieza por arriba y yo no comparto que con una renta de 15.500 euros anuales se pueda vivir con dignidad”, dijo la líder de Sumar, que ha acusado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de hacer un “regalo” a las energéticas mientras “golpea” los trabajadores más vulnerables con la tributación del SMI. “La política no son nombres, son hechos”, aseveró. “¿Quién tiene que pagar impuestos la gente que percibe 1.184 euros al mes o los que tienen muchas rentas? Yo lo tengo muy claro”, dijo Díaz, que tampoco cree que la tributación del SMI solo afectaría un 20% de los beneficiarios.

Por otro lado, la ministra, que ayer se reunió con el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, y el de la UGT, Camil Ros, pidió a ambos sindicatos que se movilicen para defender la reducción de jornada laboral a 37 horas y media: “Así es como se le derrota a la derecha en nuestro país. Se le derrota con derechos, con esperanza, se le derrota con cariño”, afirmó. Ambos recogieron el testigo y han convocado una manifestación el 4 de marzo en Barcelona para presionar a los partidos para permitir la tramitación de la medida. Por otra parte, Camil y Ros consideraron que el SMI debería continuar sin pagar el impuesto de la renta hasta que no lleguen al 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea. Los cálculos de los sindicalistas sitúan la cifra en 1.300 euros en el Estado y 1.400 en Catalunya.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avaló la política fiscal del Gobierno y afirmó que su Ejecutivo seguirá subiendo el SMI “este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente” aunque “moleste” a la derecha y a la ultraderecha. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo le contestó acusando al ministerio de Hacienda de buscar “el Récord Guinness de las subidas de impuestos” después de confirmar que los trabajadores que cobren el salario mínimo tributarán en el IRPF y cargó contra el Gobierno, que ve “decadente” y en “siniestro total”.