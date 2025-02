Arrancan las conversaciones entre EEUU y Rusia sobre Ucrania

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia desplazadas a la capital de Arabia Saudí, Riad, han iniciado este martes su reunión, destinada a abordar sus relaciones y en las que podría tratarse también la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, e integrada también por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz; y el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, mientras que la delegación rusa está liderada por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, e integrada por Yuri Ushakov, destacado asesor de Putin; y Kiril Dimitriev, jefe del fondo soberano de Rusia.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, afirmó el lunes que la reunión "estará dedicada, ante todo, a restaurar la totalidad del complejo de relaciones ruso-estadounidenses", así como "a preparar posibles negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania y la organización de un encuentro entre ambos presidentes", en referencia a Putin y Trump. Además, no descartó que se hable también de la situación en Oriente Próximo.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no reconocerá las conclusiones de la reunión. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados", dijo el lunes desde Emiratos Árabes Unidos (EAU). "No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos", zanjó.