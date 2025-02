El novio de Ayuso se niega a declarar ante el juez

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos. La negativa a ser interrogado tuvo lugar por consejo de su defensa al no conocerse aún el auto que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la apertura de una pieza separada para investigar la comisión de otros ilícitos penales.

Ayuso valoró que su pareja entrara al juzgado “por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y familiares de políticos”, y aclaró que se acogió a su derecho a no declarar, no porque no quiera, sino porque no se puede defender.