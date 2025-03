Los Veintisiete apuestan por rearmar la UE y Zelenski agradece que no dejen a Kiev "sola"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Los líderes de la Unión Europea (UE) manifestaron este jueves su deseo de impulsar la capacidad de defensa europea en un momento en el que Estados Unidos marca distancias con el club comunitario, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció a los Veintisiete por no dejar a Kiev "sola". Los líderes se expresaron en ese sentido a su llegada a la reunión de líderes de la UE que se celebra hoy en Bruselas para abordar la defensa del club comunitario y el apoyo a Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que "Europa ha perdido mucho tiempo pero todo puede cambiar hoy", e hizo un llamamiento para "retomar la carrera armamentística con Rusia" y "ganarla". El jefe del Ejecutivo polaco se mostró contundente al afirmar que los aliados europeos se enfrentan a una "carrera armamentista iniciada por Rusia" y enfatizó que en Europa "todos están decididos a aceptar este desafío".

"Estoy convencido de que Rusia perderá esta carrera, del mismo modo que la Unión Soviética perdió una carrera armamentista similar hace 40 años. Y este es también el único método para evitar un conflicto a mayor escala", declaró Donald Tusk. El canciller saliente de Alemania, Olaf Schoz, defendió la necesidad de que la Unión Europea modifique sus reglas de estabilidad presupuestaria para que los Veintisiete puedan aumentar su gasto en defensa "a largo plazo" y no únicamente los próximos años.

Subrayó que la cumbre se celebra en "un momento importante para Europa", en el que "hay que garantizar que se mantenga el apoyo a Ucrania", tanto económica como militarmente. Scholz pidió también "cabeza fría" para garantizar el apoyo de Estados Unidos a Kiev, justo cuando el presidente Donald Trump acaba de congelar el apoyo militar y en materia de inteligencia. "Este debe ser el principal deber en los próximos días", continuó el líder alemán, para quien "es evidente" que Ucrania no podrá garantizar su seguridad "únicamente con sus propias fuerzas" y se requerirá la ayuda de Estados Unidos.

Sobre la mesa de los líderes está el plan que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó esta semana, que aspira a movilizar alrededor de 800.000 millones de euros en inversiones en defensa.

Ese plan incluye un nuevo instrumento financiero con 150.000 millones de euros que proporcionará a los Estados miembros préstamos respaldados por el presupuesto de la UE para realizar inversiones en defensa. También plantea proporcionar a los países más margen fiscal para gastar en defensa sin exponerse a un expediente por exceso de déficit y la posibilidad de usar programas de la política de cohesión para incrementar el gasto en defensa.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que para ella "lo más importante ahora es rearmar Europa". "No tenemos mucho tiempo. Hay que gastar y gastar en defensa y disuasión, ese es el mensaje. Y a la vez seguir apoyando a Ucrania. Queremos paz y no se puede lograr sin una paz sostenible en Ucrania", comentó.

Su homólogo belga, Bart De Wever, dijo que va a presentar a su Gobierno planes para destinar el 2 % del PIB a la defensa "más rápido de lo previsto". "Estaba previsto en 2029, pero el mundo debe rearmarse mucho más rápido", dijo. "Queremos una paz duradera y si se pide a Bélgica que forme parte de una coalición internacional para salvaguardar un tratado de paz, creo que debemos estar ahí", mencionó, en referencia a las futuras garantías de seguridad, tras la firma de un hipotético acuerdo de paz sobre Ucrania.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, escribió en redes sociales que sus reuniones de ayer en Francia confirmaron que "si bien podemos estar en desacuerdo sobre las modalidades de la paz, coincidimos en que debemos fortalecer las capacidades de defensa de las naciones europeas, y estos esfuerzos deben empoderar a los Estados miembros y no a los burócratas de Bruselas".

El canciller de Austria, Christian Stocker, pidió "cabeza fría" para mantener el apoyo de Washington a Ucrania y Europa, pero dijo que la UE "debe dar un paso adelante" en su propia seguridad. El debate para incrementar la inversión en las fuerzas armadas de los Veintisiete y reafirmar el apoyo a Kiev tiene lugar después del tenso encuentro entre el presidente de Ucrania y su homólogo estadounidense, Donald Trump, la semana pasada en la Casa Blanca.

Zelenski agradeció hoy a la UE porque Ucrania "no está sola", y agregó que no son "solo palabras" ya que Kiev siente el respaldo del club comunitario. "Es muy importante. Disteis una fuerte señal al pueblo ucraniano, a los combatientes, a los civiles, a todas nuestras familias, y es genial que no estemos solos. Lo sentimos y lo sabemos. Muchas gracias por todo", agregó.

"Durante todo este periodo, y la semana pasada, permanecisteis con nosotros y, por supuesto, de todos los ucranianos, de toda nuestra nación, un gran agradecimiento", expuso.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, insistió en que los líderes deberían lograr hoy un "acuerdo político" para reforzar a Ucrania de modo que Kiev "pueda poner fin a esta guerra en sus términos", aún cuando no se cierren todavía las cifras concretas de la ayuda al país. La jefa de la diplomacia comunitaria insistió además en que la Unión Europea debe ser parte de cualquier negociación de paz y de la implementación de un eventual acuerdo.