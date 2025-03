Girona instala las cámaras de la ZBE: estos serán los trece puntos de control

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Girona ha empezado a desplegar las cámaras de control para la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se implementará en la ciudad. El sistema contará con trece puntos estratégicos de vigilancia distribuidos tanto dentro como en los accesos de la zona delimitada, que permitirán monitorear el tráfico antes, durante y después de la puesta en marcha de las restricciones previstas para septiembre de este año.

Los dispositivos instalados incorporarán tecnología de reconocimiento de matrículas que facilitará el seguimiento de la circulación, la elaboración de estadísticas y la detección de posibles infracciones por parte de vehículos no autorizados. Las tareas de instalación se alargarán hasta el verano y la inversión para este proyecto es de 340.613 euros, adjudicados a la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA (ACISA).

Los trece puestos de control se ubicarán en enclaves clave de la ciudad: la rotonda del puente de Pedret, varios tramos del paseo de Olot, la zona de Fontajau, los accesos por Santa Eugènia, y áreas estratégicas como las calles Migdia, Balmes, Emili Grahit, Carme, La Rutlla y la Muralla, entre otros. Esta distribución garantizará una cobertura completa de todos los accesos a la zona restringida.

Preparativos finales antes de la entrada en vigor

Paralelamente a la instalación de las cámaras, el consistorio trabaja en la redacción del reglamento que regulará el registro de vehículos autorizados por circular dentro de la ZBE. Este documento, pendiente de aprobación, establecerá las exenciones y excepciones, así como los criterios sobre limitaciones, tipología de vehículos, documentación necesaria y otros aspectos administrativos. Hay que destacar que hasta que no se apruebe este reglamento, no se podrán tramitar solicitudes de autorización.

La ordenanza definitiva de la ZBE, aprobada en diciembre de 2024, determina que los vehículos matriculados en Girona podrán seguir circulando sin restricciones dentro del perímetro, igual que los vehículos con etiqueta ambiental independientemente de su origen. Sin embargo, los vehículos sin distintivo que se matriculen en la ciudad a partir del 2025 sí que estarán sometidos a las limitaciones de acceso.

Horarios y excepciones de la normativa

La restricción para los vehículos contaminantes no registrados en Girona se aplicará de 7 h a 20 h los días laborables, siguiendo las recomendaciones de la Generalitat y en consonancia con otros municipios de más de 50.000 habitantes obligados a implementar una ZBE. No obstante, estos vehículos podrán acceder a la zona restringida hasta 24 días el año sin necesidad de solicitar permiso previo.

Las estimaciones indican que actualmente sólo un 5% de los vehículos que circulan por la ciudad no cumplen los requisitos para acceder a la ZBE, porcentaje que disminuye progresivamente con la renovación del parque móvil. Hay que remarcar que no habrá que colocar ningún distintivo especial en el vehículo, ya que el sistema de cámaras identificará automáticamente las matrículas y determinará si pueden o no acceder a la zona. En el caso de los vehículos foráneos con restricciones, los propietarios podrán consultar el contador de entradas disponibles mediante un portal web que la Generalitat pondrá en funcionamiento próximamente.