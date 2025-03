Cospedal y Sánchez-Camacho tildan de ficción la “Operación Catalunya” y se desvinculan

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ex secretaria general del Partido Popular durante una década (2008-2018), María Dolores de Cospedal, y la exdirigente del PP catalán y actual diputada en la Asamblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho, tildaron ayer de “ficción” la denominada Operación Catalunya para dañar a dirigentes independentistas, así como cualquier participación por su parte. Así se pronunciaron durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta trama parapolicial urdida desde el ministerio del Interior.

Cospedal, que fue la primera en declarar, negó cualquier participación, conocimiento o, incluso, existencia de maniobras ilegales urdidas para dañar a adversarios políticos asegurando que la llamada policía patriótica es una “creación ficticia” que no existió. En esta línea, defendió que no impulsó ninguna Operación Catalunya porque también es “una ficción”. “La única Operación Catalunya fue un intento de golpe de Estado”, aseveró. Asimismo, y de manera reiterada, cuestionó la veracidad de las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, después de que RAC1 publicara nuevas conversaciones entre ambos que confirmarían su vinculación a la trama (ver desglose). “Yo me fío más de mi memoria que de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que no sé si ha sido manipulada”, dijo, porque “no tengo por qué aceptarlo si no hay una custodia de esta grabación”. Por su parte, Sánchez-Camacho negó que diese al comisario jubilado Villarejo una lista con políticos que debían ser investigados y aseguró no tener información respecto a operaciones contra Podemos. De hecho, la exdirigente popular, que también tildó de “manipulados” los audios del excomisario, se presentó como víctimas afirmando que la perseguida ha sido ello, recordando las sentencias a su favor por vulneración de su intimidad, tras hacerse pública una conversación privada que mantuvo en 2010 en el restaurante La Camarga con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Ambas se enfrentaron duramente contra los diputados de Junts y Esquerra.

Nuevos audios vinculan a las exdirigentes populares con la trama

Nuevos audios hechos públicos por Rac1 confirmarían la conexión entre la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, con la operación Catalunya. Se trata de unas conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo en la que ambos comentan encuentros con Alícia Sánchez Camacho para obtener información sobre líderes del entorno independentista y hundir a Artur Mas. Una de las conversaciones difundidas muestra cómo Villarejo y Cospedal recuerdan haber confabulado juntos para alterar el resultado de las elecciones al Parlament de 2012. En esos comicios CiU pasó de 62 a 50 diputados. Se da la circunstancia de que durante la campaña en la que Mas encabezaba la lista de CiU, salieron publicadas informaciones sobre supuestas cuentas suyas en el extranjero. Los audios recogen también conversaciones en las que el policía y el exdirigente del PP reconocen que llegaron a acordar con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que en el 2012 denunciara en la Audiencia Nacional que los Pujol tenían cuentas en Andorra. También apuntan a que el exalcade de Sabadell Manel Bustos (PSOE) habría actuado como informador de la policía patriótica. Por otra parte, Cospedal y Villarejo también recuerdan cómo presionaron a magistrados de la Audiencia Nacional para que persiguieran a los líderes independentistas.

Mas acusa al PP de usar la vía “criminal” para destruir a CiU

El expresident Artur Mas consideró ayer que con la Operación Catalunya se quiso destruir por la vía “criminal” el giro soberanista de CiU, ya que, según él, no podían ganar en las urnas. Por su parte, desde Junts, sostuvieron que los audios publicados ayer “constatan que se utilizaron las alcantarillas del Estado contra el independentismo durante el Gobierno del PP” y que por eso reclamaron la comisión de investigación en el Congreso. También cargaron contra el PSOE por “actuar de la misma manera” tras la vinculación de Manel Bustos. Asimismo, desde ERC, reclamaron que la Justicia actúe e investigue a la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que el PP “pida perdón” por la operación dirigida contra el independentismo catalán. En esta línea, ambos partidos y Bildu reclamaron a la Mesa de la Comisión que investiga la Operación Catalunya que lleve a la Fiscalía la presunta vinculación Cospedal con dicha trama porque consideran “evidente” que hay indicios de delito.