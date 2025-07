Pradas afirma que desconocía cómo gestionar la dana y exculpa a Mazón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los dos investigados en la causa penal por la gestión de la emergencia generada por la dana del 29 de octubre en la Comunitat Valenciana, que dejó 227 muertos y un desaparecido, la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, descargaron ayer toda la responsabilidad en técnicos y subordinados, y excluyeron al president, Carlos Mazón, de cualquier decisión aquella jornada. Ante la jueza que instruye la causa, Pradas defendió que el mensaje de alerta a la población que se emitió a las 20:11 horas el día de las riadas, cuando ya muchas de las víctimas se había ahogado, no se retrasó por Mazón, sino por los técnicos. Durante su declaración relató que ella no esperó ninguna instrucción del president y que para la emisión del referido mensaje Es-Alert siguió las indicaciones de los técnicos presentes en el Cecopi, el órgano que coordinaba la emergencia. Antes de esto admitió ante la jueza de Catarroja, entre sollozos y varias interrupciones por su estado emocional, que no tenía experiencia ni conocimientos en la gestión de emergencias, pese a ser esta una labor de su consejería. También afirmó que ella no dirigía nada. “Era la primera vez que hacía frente a una emergencia de este tipo”, apostilló.

Las culpas sobre la tragedia también se las expulsó Argüeso, que responsabilizó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (en el cargo), de indicar que “no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas”. También al exresponsable de los bomberos del Consorcio de València José Miguel Basset de no haber informado de la decisión de retirar a los bomberos de la vigilancia del barranco del Poyo. Preguntado por Mazón, Argüeso afirmó que no fue convocado al Cecopi porque no forma parte y que, una vez llegó, su puesta al día no se demoró “ni tres minutos”.

Ambos fueron recibidos entre gritos de los familiares de las víctimas que les pedían “contar la verdad”.

Tras la declaración, Fiscalía avaló la imputación de Pradas, porque le correspondía a ella “determinar las medidas de protección a la población”, según la ley, pero rechazó, por el momento, pedir la de Argüeso.