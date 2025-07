Montoro: “De operación Catalunya solo conozco una, la de su rescate”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exministro de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la única “operación Catalunya” que conoce fue el “rescate” de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la intervención “total” del presupuesto catalán vía el artículo 155, que duró cerca de ocho meses. Así se pronunció durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre las tramas políticas y policiales para debilitar el independentismo durante los gobiernos del Partido Popular, en la que recordó que estos mecanismos se activaron en 2015 con la llegada del Govern de Artur Mas y se desplegó totalmente en 2017, tras el de Carles Puigdemont. Durante una intervención plagada de interrupciones y enfrentamientos dialécticos con Podemos, Junts y el ERC, el exministro aseveró que el “tripartito catalán” formado por el PSC, ERC y Junts promovieron una financiación autonómica que lo único que produjo fue una “crisis fiscal formidable” en España y tras la cual, el Gobierno del PP tuvo que “pagar la factura” porque los demás “miraban para otro lado”. “Dejaron Catalunya quebrada”, afirmó.

No se podían pagar los servicios públicos, añadió, pero “sí había políticos en Catalunya que no tenían que preocuparse porque tenían unas cuentas abundantes en un país vecino, Andorra”, aseveró, antes de citar el caso concreto de Jordi Pujol, que se acogió a la amnistía fiscal que promovió el Gobierno del PP y que en 2014 comunicó que tenía dinero en el Principat sin declarar. Preguntado por las supuestas filtraciones de Hacienda sobre adversarios del PP, Montoro se vanaglorió del “honor” de haber estado al frente del departamento que “menos filtraciones” a la prensa ha hecho, con solo dos en 15 años de ministro que le consten y las mandó investigar. Ninguna era sobre Catalunya, zanjó. También dejó claro que en aquella época no sabía “ni que existiera” el ahora excomisario José Manuel Villarejo. Asimismo, aseveró no tener “ningún orgullo” de haber aplicado el artículo 155 a Catalunya porque es la crisis que más le ha dolido, pero insistió en que estaban obligados a “cumplir la ley”.