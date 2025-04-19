Atropello mortal en el paseo marítimo de Fuengirola

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Dos personas murieron y otras diez resultaron heridas, tres de ellos graves, en un accidente de tráfico ocurrido la noche del jueves en el paseo Marítimo de Fuengirola cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad arrolló la terraza de una pizzería y, posteriormente impactó contra otro coche. La conductora, de 45 años y nacionalidad iraní, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrieron los hechos y además carecía de permiso de conducir, según confirmaron fuentes municipales. La mujer fue detenida por la Policía Local por dos homicidios por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave, así como por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.30 horas cuando un vehículo, que circulaba por el paseo en dirección Marbella a una velocidad inadecuada se salió de la calzada, impactó con una columna esquinera de un edificio, se desplazó por la acera unos metros y se llevó por delante a un peatón, de unos 25 años, natural de la provincia de Sevilla y que murió en el acto. La copiloto del turismo que originó el siniestro, de 47 años, también falleció. Además, otras diez personas fueron heridas de diversa consideración, entre ellas un bebé, y tres hombres en estado grave.

El primero de los numerosos avisos de particulares informaba de que un coche había arrollado la terraza de un restaurante y de que había atropellado a varias personas en el Paseo Marítimo Rey de España. De inmediato, el centro coordinador activó al centro de emergencias sanitarias 061, a la Policía Local, a los Bomberos y a la Policía Nacional, según informó el 112. La Policía Local se encarga de la investigación para esclarecer los detalles del siniestro.