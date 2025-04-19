España y Marruecos celebran su ‘buena relación’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y Marruecos, Nasser Bourita, certificaron el jueves el “mejor momento histórico” de las relaciones entre los dos países en un encuentro en Madrid, en el que ambos volvieron a defender los planes autonomistas de Rabat para el Sáhara.

En una declaración conjunta, Albares destacó que la posición de España sobre el Sáhara Occidental expresada el 7 de abril de 2022 reconoce los esfuerzos “serios y creíbles” de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución “mutuamente aceptable”. Aseguró que la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 constituye “la base más seria, realista y creíble” para resolver este “diferendo” en el ámbito regional. En la misma línea, el ministro marroquí subrayó que la propuesta de Rabat cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y está en la dinámica de buscar una solución a diferencia de quienes mantienen “posturas antiguas” relacionadas con la autodeterminación del Sáhara.

Ambos apuntaron también al “buen estado” de las relaciones económicas, con un nuevo récord histórico en 2024 de los intercambios comerciales.