Detenido en Constantí llevando el cuerpo de su pareja en el maletero

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el viernes en Constantí a un hombre de 43 años, nacionalidad española y etnia gitana y con varios antecedentes policiales, tras haber confesado que había matado a su pareja.

Los hechos ocurrieron a las 18.12 horas cuando una patrulla que se encontraba de apoyo a una grúa en la AP-7 a la altura de la población tarraconense, observó cómo se detenía un vehículo y bajaba el conductor y único ocupante. Acto seguido, el hombre manifestó a los agentes que llevaba en el maletero el cuerpo sin vida de una mujer a la que habría matado en Castelló.

Los agentes comprobaron entonces que, efectivamente, en el maletero había el cuerpo de una mujer con signos de violencia y a continuación detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio.

El cuerpo fue trasladado al anatómico forense para poder confirmar las causas exactas de la muerte, que, según las primeras informaciones, fue violenta. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

El ayuntamiento de Calafell, donde vivía la víctima, ha convocado una concentración de condena del feminicidio para hoy domingo a las 12 horas frente al edificio consistorial.

De confirmarse como crimen machista, nueve mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va año en España y 1.303 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

Por otra parte, la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer, de nacionalidad española, de unos 45 años de edad, al caer por las escaleras de una finca en Palma de Mallorca. Según informaron fuentes próximas al caso, el suceso tuvo lugar la noche del viernes al sábado en un edificio de la barriada de Pere Garau. Dos conocidos, un hombre, y una mujer, al parecer ambos en estado de embriaguez, accedieron al inmueble y, cuando subían las escaleras hacia un domicilio, la mujer se cayó, sufriendo un importante golpe, y falleciendo finalmente. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer pudo haber muerto de manera accidental, aunque, ninguna línea de investigación está cerrada.