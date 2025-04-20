El Supremo ordena a Trump que suspenda las expulsiones basadas en una ley de 1798

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo de EEUU ordenó ayer al Gobierno que suspenda las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista. “Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde EEUU hasta nueva orden de este Tribunal”, reza la orden del Supremo, con la opinión contraria de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.

La orden afecta particularmente a los arrestados ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.

La decisión del tribunal ha sido publicada tras un litigio de emergencia impulsado por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ante una nueva partida inminente de expulsión de venezolanos detenidos. Todos ellos, según la apelación presentada por la ACLU, estaban siendo “subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto”.

Al declarar al Tren de Aragua como entidad terrorista, la Adminstración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra. La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de EEUU, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.

La Administración Trump acabó empleando la ley para expulsar “en caliente” a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario. Además, los abogados de los afectados han rechazado en ocasiones vínculo alguno entre sus clientes y el Tren de Aragua u otras mafias declaradas como grupos terroristas como el MS-13, la Mara Salvatrucha.

El senador demócrata Chris van Hollen viajó hasta El Salvador para reunirse en persona con Kilmar Ábrego, el hombre de origen salvadoreño deportado por Trump tras un “error administrativo” y bajo la acusación de pertenecer a una pandilla. Trump redobló el viernes su ataque contra Ábrego, citando una investigación no concluyente sobre el hombre y un caso de asesinato ajeno a él.

Washington culpa a Pekín de la ‘fuga’ de la Covid desde un laboratorio

La Casa Blanca culpa al Gobierno de China por ser responsable de la fuga de laboratorio en la ciudad china de Wuhan que dio origen a la pandemia de la Covid-19, una teoría de la conspiración que desde que llegó al poder el presidente Donald Trump ha cobrado cada vez más fuerza. “Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan (WIV) enfermaron con síntomas similares a los de la Covid en el otoño de 2019, meses antes de que se descubriera la Covid-19 en el mercado de animales”, reza el sitio web Covid.gov, que durante la Administración Biden estaba dedicado a promover información sobre vacunas.

La página, que abre con una fotografía del presidente Donald Trump con el título El verdadero origen de la Covid-19, también critica al que fuera principal responsable de la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, por promover la narrativa de que la enfermedad se originó “de forma natural”.