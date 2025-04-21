Conmoción en el Vaticano entre fieles y turistas

Fieles en la Plaza de San Pedro tras la muerte del Papa Francisco, Ciudad del Vaticano, el 21 de abril de 2025. EFE/EPA/ANGELO CARCONIEFE

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La muerte del papa Francisco este lunes ha causado una oleada de conmoción y tristeza entre los numerosos fieles y turistas que llenaban la plaza de San Pedro del Vaticano. La noticia, anunciada por el cardenal Kevin Joseph Farrel, ha sorprendido especialmente a los visitantes, muchos de los cuales habían visto al pontífice durante las celebraciones de Pascua.

¡"Qué!", exclamó con rostro triste Birgül, una turista alemana de religión musulmana, al enterarse de la noticia mientras consultaba su teléfono. ¡"Pero como es posible! Lo vimos ayer por Pascua...", comentó a EFE esta mujer, que se encontraba sentada en la sombra de la columnata de la plaza vaticana con sus hijos y su marido.

El pontífice argentino murió a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta después de más de dos meses sufriendo problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado durante 38 días en la capital italiana. Su defunción se ha producido justo después de la Semana Santa, en el Lunes del Ángel, festivo en Italia, y en pleno Jubileo, circunstancias que han hecho que los alrededores del Vaticano estuvieran especialmente concurridos.

Testimonios de dolor y sorpresa

"Estamos muy tristes. Estamos agradecidos que nos haya bendecido", admitió Lina, una peruana que el día anterior había asistido a la bendición 'Urbi Et Orbi' del Domingo de Resurrección, la última del pontificado de Francesc.

La Pierangela, una mujer de 85 años llegada a Roma desde Milán por el Jubileo, también expresó su consternación. Su hija Alba confesó que se había enterado de la muerte del papa como muchos otros: "Por el móvil, una amiga me ha escrito". La noticia se ha extendido rápidamente desde su anuncio oficial.

"Estamos muy entristecidos. Era un hombre de paz, siempre sonriendo," dijo la Pierangela, mientras la familia argentina de Martín, Francesca y su hija María, llegados de Buenos Aires y que se describen como "católicos no practicantes", consideraban a Francisco "el argentino más importando de la historia".

"Lo hemos sabido por sorpresa. Estábamos aquí en el Vaticano y siempre la muerte de un papa es algo impactante", reconocieron los turistas argentinos, visiblemente afectados por la pérdida de su compatriota, que ha liderado la Iglesia Católica durante más de una década.