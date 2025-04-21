El lehendakari reafirma que Euskadi “es una nación” en el Aberri Eguna

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del PNV, Aitor Esteban, reivindicó ayer los logros de su partido y defendió que el Partido Nacionalista Vasco viene demostrando “su ambición nacional” desde hace 130 años “sin poner palos en las ruedas”, en alusión a EH Bildu, aunque sin mencionarlo. Esteban protagonizó en Bilbao la celebración de su primer Aberri Eguna (Día de la patria vasca) al frente del PNV, junto con Imanol Pradales, también por primera vez como lehendakari. Este advirtió a “los poderes e intereses profundos que operan en el Estado” de que no van a permitir que “impidan el avance del autogobierno vasco”, ni tampoco “una Euskadi subordinada”. En este sentido, el lehendakari afirmó que Euskadi es “una nación”, que no permitirá que se le impida avanzar en su autogobierno ni tampoco estar “subordinada” a un Estado “jacobino y centralista”. Además, aseguró que prepararán “las bases del nuevo autogobierno vasco” para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que “impida decisiones unilaterales” que “erosionen” sus competencias. Por otro lado, miles de personas participaron en Pamplona en la manifestación convocada por EH Bildu bajo el lema Askatasunaren nazioa gara (Somos la nación de la libertad). El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que “nadie detendrá la lucha del pueblo vasco por recuperar la soberanía y construir una república vasca de iguales”. Otegi añadió que “nosotros nunca utilizaremos el Aberri Eguna para criticar a nadie que defienda que este es un país, que es una nación, y que tiene derecho a decidir. Eso se lo dejamos a quienes hacen del insulto y del barro su práctica política”.

Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, defendió una Navarra “libre de las ataduras de Otegi y EH Bildu” y lamentó la convocatoria de la manifestación de la coalición abertzale en Pamplona.