Fallece ahogado en la playa de Coma-ruga un joven de 17 años

Un joven de 17 años falleció ayer domingo ahogado en la playa de Coma-ruga, en el municipio de El Vendrell. El 112 recibió el aviso cuando faltaban tres minutos para las dos del mediodía. Según informaron los Bombers de la Generalitat, el joven se estaba bañando junto a tres amigos más, pero la víctima se hundió y no salió del agua. En el momento de los hechos hacía mala mar. Los bomberos activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda con la participación de doce dotaciones. Finalmente, hacia las tres y cuarto de la tarde, los helicópteros de los Bomberos y de Salvamento Marítimo localizaron el cuerpo y lo rescataron del agua, pero, a pesar de las maniobras de reanimación, el joven perdió la vida.

En el operativo también participó el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que activó dos equipos de psicólogos y cinco unidades terrestres.

Los Mossos, que no facilitaron datos sobre la identidad de la víctima, se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los motivos de este accidente mortal en la Costa Daurada.