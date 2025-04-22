Turull reclama más control y cambios en el padrón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó ayer que los ayuntamientos catalanes deban empadronar “a todo el mundo dónde sea” y reclamó cambios en el padrón. “No es lógico que puedas empadronar a una persona que dice que vive en el río. Pero no es lógico para la persona, porque te estás haciendo trampas al solitario. Vas creando bolsas de marginalidad”, aseveró en una entrevista a Europa Press. En este sentido, exigió una política clara al respecto y avanzó que alcaldes de Junts trabajan en una propuesta en materia de empadronamiento que promueva modificaciones, con el objetivo de que el padrón equivalga “a una vida digna”. “El padrón debe tener una serie de condiciones. ¿Qué significa que tienes que empadronar a todo el mundo dónde sea? El otro día un alcalde me decía que, en las inspecciones que deben hacer de los empadronamientos, había alguien empadronado en el río. ¿Es normal esto? Incluso por una cuestión de humanidad”, argumentó.

En su opinión, no es humano ni tiene sentido que se pueda empadronar a una persona que afirma vivir en el río, debajo del puente o en un pabellón deportivo, y da la razón a los alcaldes que argumentan que el contexto actual es diferente del de 20 años atrás. “Lo que no puede ser es que si el alcalde denuncia esto se le acuse de racista”, defendió.

Según Turull, el gran reto demográfico que tiene Catalunya es la gestión y tener los instrumentos y los recursos para una gestión integral de la inmigración, y en este marco quieren ubicar la cuestión del empadronamiento. También pidió acelerar el traspaso de competencias.