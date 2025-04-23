La lista de candidatos a sustituir a Francisco se amplía a 12 cardenales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tras el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, se ha iniciado el mecanismo para escoger al nuevo Santo Padre. Según The College of Cardinals Report, una plataforma que se especializa en seguir los procesos dentro del Vaticano, son doce los cardenales que tienen más posibilidades para suceder al papa Francisco.

La decisión de escoger al sucesor está en manos del cónclave, esta vez representado por un grupo heterogéneo de 133 cardenales menores de 80 años de edad. Aunque la mayoría fueron escogidos por el papa argentino, en el cónclave hay perfiles muy diferentes que podrían mover la balanza hacia un Pontífice más conservador que se aleje de la línea reformista de Francisco.

Según algunos expertos, solo hay una minoría conservadora que ha puesto en duda el sesgo del papa argentino y “en realidad hay una amplia y silenciosa zona gris que ha obedecido por lealtad, pero que ha desaprobado muchos de los comportamientos del papa”.

Uno de los candidatos progresistas que sale en todas las quinielas es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle (67 años). En caso de ser elegido, sería el primer papa asiático de la historia. Otro de los candidatos que más suena es el cardenal ghanés Peter Turkson (75 años). De perfil más moderado que Tagle, es una de las figuras africanas más influyentes en el Vaticano y, podría convertirse en el primer pontífice africano. De entre los conservadores, quien sale en todas las quinielas que han salido a la luz es el cardenal italiano Pietro Parolin (70 años), aunque sería más bien de perfil moderado o pragmático.

Omella: “Moriré arzobispo de Barcelona seguramente”

El arzobispo de Barcelona y cardenal elector, Joan Josep Omella, dijo ayer que seguramente morirá siendo arzobispo de Barcelona que es lo que desea ser y le gusta. Preguntado en RAC 1 por las quinielas que le sitúan como uno de los candidatos a ser el nuevo papa dijo irónico que “si me ponen en la lista saldré arzobispo de Barcelona”. Prefiere un nuevo papa joven a uno más mayor, aunque considera que la edad no será el factor “decisivo”. Omella confía en que la obra de Francisco, que calificó de “tan ancha”, no se pierda. “Llegó para transformar el mundo en un lugar más humano y habitable”, apuntó. El arzobispo de Barcelona hizo asimismo hincapié en la profesionalidad y las ganas de trabajar del pontífice: “Somos testigos del legado del papa Francisco”.