Al menos un muerto y tres heridos en un apuñalamiento en un instituto de Nantes, en Francia

Personal militar y policial en el lugar del apuñalamiento en Nantes.

Al menos una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas después de que un adolescente de unos quince años haya irrumpido armado con un cuchillo en el instituto de Notre Dame de Toutes Aides en Nantes, en el oeste de Francia. Una de las víctimas heridas se encuentra en estado grave, otra en estado relativamente grave y la tercera presenta heridas leves, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFMTV.

El presunto atacante, un estudiante del centro sin antecedentes conocidos, ha sido retenido por los propios profesores del instituto tras irrumpir en dos aulas y hasta que agentes de la Policía han llegado al lugar de los hechos para detenerlo.

La ministra de Educación de Francia, Elizabeth Borne, ha confirmado el suceso en el colegio privado de Nantes, y ha adelantado que ha puesto rumbo al lugar junto al ministro del Interior, Bruno Retailleau, para trasladar su apoyo a las víctimas y a toda la comunidad educativa de Nantes.

Las informaciones preliminares apuntan a que el presunto atacante habría irrumpido una primera vez en el instituto en torno al mediodía, hiriendo a una persona; y poco después habría regresado para atacar a otras tres más.