Una marea de fieles acude a la basílica de San Pedro para dar su último adiós al papa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Miles de fieles, unos 20.000 según la Santa Sede, acudieron ayer a la basílica de San Pedro para dar su último adiós al papa Francisco, después de que su féretro fuera trasladado allí –donde permanecerá hasta mañana– desde la capilla de Santa Marta en una solemne ceremonia que marcó el inicio de los homenajes de despedida del pontífice. El ataúd abierto del santo padre, llevado en procesión a hombros por los sediarios pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, llegó a la basílica de San Pedro y fue colocado a nivel casi del suelo sobre una pequeña plataforma, en el altar de la Confesión, frente a la tumba de San Pedro y enfrente del baldaquino de Bernini, donde los fieles disponen de unos instantes para ver por última vez a Francisco. Muchos de ellos, que esperaban desde horas antes de la apertura, pudieron ver la emocionante “traslación” del cuerpo del pontífice, fallecido el lunes a los 88 años por un ictus tras meses con problemas respiratorios. Antes de la apertura de puertas, a las 11.00 horas, mientras altos representantes de la Iglesia se despedían uno por uno del papa, el protagonismo se lo llevó una monja llamada Geneviève Jeanningros, religiosa argentina de 81 años y amiga personal del pontífice, que se saltó todos los protocolos sin que nadie la detuviera y se colocó al lado del féretro donde entre rezos y lágrimas se despidió de Francisco. Poco después una marea humana avanzó lentamente por la nave central del templo, con peregrinos llegados de todo el mundo que esperaban pacientemente su turno, protegidos con sombrillas, gafas de sol y botellas de agua. En el interior, la gran afluencia permitía a los fieles detenerse apenas unos segundos ante el féretro, lo necesario para santiguarse o arrodillarse, lo que llevó a muchos a buscar espacios cercanos, como la zona a la izquierda del altar, para poder rezar o inclinarse en señal de respeto. Fuera llegaron a acumularse colas de hasta seis horas, por este motivo el Vaticano barajaba ampliar el horario de la capilla ardiente hasta después de la medianoche, aunque en un principio la basílica se cerraba a las 19.00 horas.

Mientras, Italia ha puesto en marcha un dispositivo de máxima seguridad ante el funeral del sábado, en el que se esperan en la plaza de San Pedro más de 200.000 fieles y numerosos jefes de Estado y de Gobierno, por lo que se desplegarán en Roma 4.000 policías y se extenderá una zona de exclusión aérea. Cientos de agentes y miembros de la protección civil están ya presentes en torno al Vaticano para controlar el tráfico y guiar el alto flujo de personas que se dirige a la basílica de San Pedro.

El operativo de seguridad se intensificará a medida que se acerque la cuenta atrás al funeral, cuando llegarán delegaciones de unos 170 países que incluirán al presidente de EEUU, Donald Trump; al ucraniano Volodímir Zelenski o al príncipe William de Inglaterra.

Abierto el libro de condolencias en la Catedral de Lleida

El obispo Salvador Giménez abrió ayer el libro de condolencias que se encuentra a disposición de todos los fieles en la Catedral de Lleida para poder expresar el duelo por la muerte del papa Francisco. En su escrito, recuerda que fue nombrado obispo por el santo padre en 2015 y expresa, en nombre de todos los miembros de la diócesis, “el gran dolor por esta muerte y, al mismo tiempo, la esperanza de la resurrección agradeciendo a Dios la vida de este gran Pastor y el admirable testimonio que nos ha dado”.El libro estará expuesto para firmarse hasta el 29 de abril, cuando se celebrará la Misa Solemne por su alma.

Moncloa enmarca en la normalidad que Sánchez no asista al funeral

El Gobierno enmarcó ayer en la normalidad que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no acuda el sábado al funeral por el papa Francisco ya que al tratarse de una ceremonia de Estado es al rey a quien le corresponde la representación de España. Todo después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Feijóo, que recibió una invitación de Moncloa para formar parte de la delegación que viajará a Roma, criticara la ausencia de Sánchez señalando que es “una descortesía muy difícil de explicar” en caso de que no sea por motivos de agenda. “Supongo que tendrá poderosas razones para no ir”.