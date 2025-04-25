Así es la tumba del Papa Francisco: mármol de sus antepasados y una inscripción

Numerosas personas rinden homenaje al fallecido papa Francisco en la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 24 de abril.EFE/EPA/MEDIA DEL VATICANO

La última morada del Papa Francisco será una tumba elaborada con mármol procedente de la región italiana de Liguria, tierra de sus antepasados, y portará exclusivamente la inscripción "Franciscus" junto con la reproducción de su cruz pectoral, según ha revelado este jueves Vatican News. El sepulcro se ubicará en un nicho situado en la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor, próximo al Altar de San Francisco.

El Pontífice manifestó expresamente su voluntad de descansar en una tumba realizada con "piedra de Liguria", honrando así sus raíces familiares. En su testamento, Francisco solicitó específicamente que su sepulcro estuviese "en la tierra", caracterizado por la sencillez, carente de ornamentación y con la única inscripción de su nombre papal.

Según la información difundida por Vatican News, el ataúd del Santo Padre será sellado ritualmente mañana viernes en una ceremonia presidida por el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. A este acto litúrgico asistirán diversos cardenales y autoridades vaticanas, marcando el cierre definitivo del velatorio público que ha tenido lugar en la Basílica de San Pedro.

Detalles de las exequias papales

El funeral de Francisco se celebrará el sábado 26 de abril a las 10:00 en la emblemática Plaza de San Pedro. La misa de exequias tendrá lugar en el atrio de la Basílica, siguiendo el protocolo establecido en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, y estará presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, según ha comunicado la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas.

Respecto a la financiación, el propio Pontífice dejó indicado en su testamento que los gastos para la preparación de su entierro "serán cubiertos por la suma del benefactor" que ha dispuesto su traslado a la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Francisco señaló haber dado ya las "instrucciones oportunas a Mons. Rolandas Makrickas, Comisionado Extraordinario del Capítulo Liberiano" para gestionar estos aspectos.