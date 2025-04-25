Trump pide a Putin que cese sus ataques sobre Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el bombardeo lanzado por las Fuerzas Armadas rusas sobre Kiev, y que dejó una docena de muertos y casi cien heridos, “no era necesario” y llega “en muy mal momento”, en aparente alusión a las conversaciones para un alto el fuego que no han resultado. “Vladimir, ¡para!”, imploró Trump, en una apelación directa a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien recordó que “5.000 soldados a la semana mueren” víctimas del conflicto iniciado en febrero de 2022 por la invasión militar rusa.

Rusia respondió ayer a la propuesta de tregua en los ataques aéreos a larga distancia contra infraestructuras civiles, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva formulando a diario desde el domingo, con uno de sus bombardeos con misiles y drones contra Kiev más masivos en meses. Según las autoridades ucranianas, doce personas murieron y 90 resultaron heridas en varios distritos de la capital ucraniana, en los que fueron destruidos o dañados decenas de edificios residenciales y comerciales, vehículos, almacenes, garajes y otras infraestructuras civiles.

Trump, que dijo “no estar feliz” con los últimos ataques, lanzó de nuevo un llamamiento para lograr un acuerdo de paz, después de que en estos últimos días tanto él como otros altos cargos de su Administración hayan amenazado con romper el diálogo si no hay avances a corto plazo.

Por su lado, Zelenski, pidió que “Estados Unidos presione con más fuerza” a Rusia para conseguir un alto el fuego. “Tenemos una gran esperanza y confiamos en que EEUU presione con más fuerza y que haya un alto el fuego completo, pero es un momento muy importante. Quién ofrecerá garantías, sobre todo garantías de seguridad para Ucrania. No queremos que haya un conflicto congelado y que después de un año, dos o tres empiece la guerra de nuevo”, afirmó. Yo no veo ahora mismo una presión contundente sobre Rusia”, lamentó el mandatario ucraniano.