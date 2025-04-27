Investigan a Josep Tabernero por una casa en Baqueira

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El oncólogo Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), se apoderó presuntamente de 954.000 euros del legado del empresario y filántropo Pere Mir, del que fue médico personal y uno los tres albaceas de su testamento, según publicó ayer El País. La titular del juzgado de instrucción número 12 de Barcelona, Myriam Linage, sostiene de forma indiciaria que Tabernero y su mujer se lucraron con la administración desleal del patrimonio de Mir, que según sus últimas voluntades debía acabar en manos de la fundación Cellex para la investigación científica. Tabernero es uno de los tres investigados en la causa junto a los otros dos albaceas de Mir. El diario apunta que la jueza contabiliza, por un lado, un total de 2,2 millones del patrimonio de Pere Mir y su esposa Núria Pàmies que los albaceas debían hacer llegar a la Fundación Cellex y que administraron de forma desleal. Y por otro, 6,2 millones de perjuicio por la apropiación indebida fruto de la gestión llevada a cabo a través de las empresas y fundaciones controladas por Segarra. Casi un millón de euros fueron a parar, por dos vías distintas, a Tabernero y su esposa, según el auto difundido por El País. La empresa Simex, una de las muchas sociedades administradas por Segarra, donó al oncólogo y a su mujer “una vivienda unifamiliar y dos plazas de aparcamiento situados en una zona exclusiva de la Val d’Aran”. Las propiedades tendrían un valor fiscal de 642.000 euros. Fuentes cercanas a Tabernero explican que, cuando aún estaba vivo, Mir le dijo verbalmente que quería que se quedara esa vivienda de Baqueira Beret, aunque el empresario no llegó a dejar nunca por escrito esa voluntad. Fue, según las mismas fuentes, una muestra de agradecimiento por los múltiples cuidados y atenciones recibidas de su médico durante años; el apartamento, además, “no formaba parte de la herencia”, pues colgaba de una de las fundaciones panameñas que, según la tesis de los investigados, no pueden considerarse parte del legado.