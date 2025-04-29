El Govern abre dos expedientes a REE y Endesa e Illa anuncia que Rodalies quedará completamente restablecido hoy

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes en el Palau de la Generalitat.Maria Pratdesaba / ACN

El Govern abrirá dos expedientes informativos a Red Eléctrica y a Endesa para "averiguar las causas" del apagón eléctrico. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una comparecencia en Palau después de la reunión del comité de crisis. Durante esta rueda de prensa Illa ha afirmado que el servicio de Rodalies quedará "completamente normalizado" este martes y se ha mostrado confiado que mañana ya esté "en fase de normalidad máxima y restablecido". El presidente ha admitido que Rodalies es, ahora mismo, la afectación "más importante" que queda del apagón. Illa ha sacado pecho de la respuesta del Govern y ha dicho que ha sido "decente, correcta y a la altura". Además, ha remarcado que se dio la información cuando estuvo verificada.

Illa compareció ante los medios de comunicación tras una nueva reunión del comité de crisis por el apagón eléctrico. El presidente ha remarcado que el suministro ya "funciona prácticamente con plena normalidad" y ha dicho que con este encuentro ya se ha dado por terminado el comité de crisis.

Una vez recuperada la normalidad el Govern quiere saber el porqué del apagón y, para conseguirlo, abrirá dos expedientes informativos, uno a Red Eléctrica y el otro a Endesa como operador privado. Illa confía "averiguar las causas y garantizar que no vuelven a producirse" y quiere hacerlo "en estrecha colaboración" con el gobierno español y "con espíritu constructivo".

El presidente ha explicado que, en estos momentos, la principal afectación está al servicio de Rodalies. Illa ha dicho que se irá recuperando de forma progresiva y ha dicho que durante el día de hoy estará "completamente normalizado".

Además, remarcó que el hecho de que Rodalies no esté en funcionamiento "no es atribuible a Rodalies". "Lo que ocurrió ayer nadie que quiera afrontar la realidad puede decir que es culpa de Rodalies", ha insistido. El presidente recordó que el Govern "tiene un camino trazado" que pasa por el traspaso y dijo que "no se ve alterado" por el paro eléctrico.

Una respuesta "a la altura"

El jefe del ejecutivo también hizo balance de la gestión de la emergencia y aseguró que la respuesta del Govern "estuvo a la altura". Isla cree que fue "decente, correcta y que funcionó de forma satisfactoria" ante un hecho "inédito y sin precedentes". También recordó que Catalunya no fue una de las ocho comunidades autónomas que pidieron la declaración de emergencia nacional y dijo que tuvo "los recursos y la capacidad para responder". Isla también ha celebrado que no se haya tenido que lamentar daños personales.

Críticas de la oposición

Además, Illa se ha referido a las críticas de la oposición por la supuesta poca información que habría dado el Govern y, concretamente, el propio presidente. De hecho, Junts ha acusado a Illa de haber estado "escondido". "Yo estaba en mi despacho. Decir que alguien se esconde cuando está reunido con el comité de crisis cuatro veces por la tarde y tres veces por la mañana... es un concepto de esconderse peculiar", ha dicho Illa, quien ha añadido que tanto él como el Govern han estado "al pie del cañón".

Sobre la información hecha pública por el Govern, el jefe del Ejecutivo ha dicho que sólo se dio cuando estaba "contrastada y verificada". Illa también ha explicado que el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, fue informando de la situación a los grupos parlamentarios.

El presidente ha recordado que ha pedido comparecer en el Parlament para explicar la respuesta del Govern y ha concretado que será el próximo martes por la tarde. Illa ha reclamado "una actitud constructiva" en la oposición. "Hay momentos en que el sentido de país pasa por encima de todo", sentenció.