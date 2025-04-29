Suspendidos los plazos procesales en España por el apagón masivo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la suspensión de los plazos procesales en toda España como consecuencia del apagón masivo sufrido este lunes. La medida tiene efectos tanto para el lunes como para el martes, y se ha tomado por "razones de fuerza mayor" ante la imposibilidad de acceder a los sistemas informáticos judiciales.

Según ha informado al órgano de gobierno de los jueces, "esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías". Además, ha aclarado que "cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales señalados para el día de hoy". El CGPJ también ha destacado que "la inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada".

La Comisión Permanente del CGPJ, que se reunió anoche con carácter de urgencia, ya recordó entonces que el día de ayer se consideraba inhábil a efectos procesales por la mera aplicación de las leyes vigentes. El organismo ha adelantado que "sin perjuicio del seguimiento que se realizará a lo largo del día de hoy, mañana la Comisión Permanente se reunirá nuevamente para valorar la conveniencia de prorrogar estas medidas o acordar otros en función de las circunstancias".

La Abogacía pide la suspensión de los plazos administrativos

El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido este martes un comunicado donde expone que considera "imprescindible" que se adopten "medidas excepcionales" para afrontar la situación creada por el apagón. Entre estas medidas, la Abogacía solicitaba la suspensión de los plazos procesales y que, ante la dificultad de los desplazamientos, "la inasistencia de cualquier abogado o abogada a un señalamiento judicial suponga la inmediata suspensión del acto programado, dando por supuesto que su ausencia es consecuencia de la situación crítica en que nos encontramos".

Además, la Abogacía ha pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la suspensión de todos los plazos administrativos a nivel estatal, autonómico y local en su más amplia extensión. "Entendemos que estas medidas son imprescindibles para garantizar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos", ha señalado el Consejo General de la Abogacía a través de una nota de prensa.

El organismo ha informado de que desde el lunes está en comunicación continua con el Ministerio de Justicia para seguir de cerca la normalización de los sistemas digitales. El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha comunicado este martes a la Abogacía las anomalías del servicio de Lexnet y ha transmitido que están trabajando para restablecer los servicios del Ministerio cuanto antes mejor.

Los Procuradores también reclaman medidas excepcionales

En la misma línea, el Consejo General de Procuradores ha emitido un comunicado donde también emplazaba a acordar la suspensión de los plazos procesales "mientras persista esta situación de fuerza mayor, ante la dificultad de los desplazamientos a las sedes judiciales y las comunicaciones electrónicas y los accesos a Lexnet."

"La falta de suministro impide las comunicaciones, el acceso a los sistemas de gestión procesal y al ejercicio efectivo del derecho de representación, por lo cual no se dan las mínimas garantías para un procedimiento justo", ha sostenido a este colectivo profesional.