Al menos 3 muertos en un tiroteo en la ciudad sueca de Uppsala

Al menos tres personas murieron ayer en un tiroteo en el centro de la ciudad sueca de Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo, confirmó la Policía de este país nórdico. Según medios suecos, testigos presenciales escucharon entre siete y nueve disparos y el tiroteo se produjo junto a una peluquería. Las autoridades no informaron de ningún detenido, aunque según el diario Aftonbladet se busca a un hombre que huyó en un patinete eléctrico.