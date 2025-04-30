Sánchez exigirá responsabilidades a los operadores por el apagón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer a “llegar hasta el fondo de este asunto”, adoptar las “medidas necesarias” y acometer las reformas oportunas para que “no vuelva a ocurrir” un apagón generalizado como el del lunes, así como a “exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados”.

Sánchez se dirigió a la ciudadanía para pedir “tranquilidad y confianza”, y que tenga la “absoluta garantía de que se llegará hasta el final”, lo que incluirá el análisis del Gobierno a través del comité de expertos independientes creado por el Consejo de Seguridad Nacional.

Aunque Red Eléctrica descartó que el apagón haya sido consecuencia de una ciberataque, Sánchez aseguró que todavía no hay información concluyente y que no se descarta ninguna hipótesis, a la espera del informe de los expertos independientes y del que también se ha solicitado al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea.

Sánchez, que comparecerá el próximo 7 de mayo en el Congreso para informar sobre el apagón, avanzó la creación de una comisión de investigación, liderada por el ministerio de Transición Ecológica. Este comité de expertos trabajará para analizar por qué el lunes a las 12:33 horas se produjo la “desaparición súbita” de 15 gigavativos de potencia en tan solo cinco segundos, el 60% del suministro eléctrico. A la espera de los resultados, dijo que de momento, lo que se sabe es que el lunes el sistema eléctrico estaba operando “con absoluta normalidad”, por lo que “no hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha”.

También desmintió que el incidente haya sido consecuencia de la falta de nucleares y afirmó que quienes apuntan a esa causa “o mienten o demuestran su ignorancia”, asegurando que en esta crisis “las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema”.

Por la tarde, Sánchez pidió al sector eléctrico que colabore con el Ejecutivo “y los organismos independientes” para identificar las causas del apagón así como que lleven las “mejoras necesarias” para garantizar el servicio.