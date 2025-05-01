Òmnium denuncia que el Estado “sabotea” a la amnistía

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, denunció ayer que el Estado “sabotea” la aplicación de la ley de amnistía, ataca la soberanía del Parlament y vulnera el modelo de escuela catalana. Así se expresó desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, tras asistir al Examen Periódico Universal de España.

En esta sesión, que se realiza cada cinco años para evaluar el estado de los derechos humanos de todos los países miembros de la ONU, varios Estados recomendaron a España garantizar la independencia de su poder judicial, entre otros.

Los estados que participaron de la jornada también reclamaron que el Estado establezca mecanismos contra el espionaje político, con medidas de protección a los opositores y defensores de derechos humanos; investigar y tomar medidas para con la ley Mordaza; evitar la violencia policial; garantizar el derecho de protesta, reunión y manifestación; evitar los crímenes de odio contra minorías nacionales, étnicas o lingüísticas; proteger la diversidad lingüística y evitar discriminaciones lingüísticas; aplicar la ley de memoria histórica y luchar contra los crímenes del franquismo.

Antich subrayó que es “muy importante” denunciar internacionalmente en la sede de la ONU las “carencias democráticas” y las “vulneraciones de derechos humanos” del Estado. Añadió que España promueve el espionaje político y las infiltraciones policiales. Además, insistió en que su cúpula judicial, en vez de fiscalizarlo, lo ampara y “sabotea” la aplicación de la ley de amnistía.