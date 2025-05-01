Puntos de la España rural casi inmune al gran corte de luz

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mientras la península entera se encontraba el lunes sumida en el caos durante el apagón, algunas zonas de España prácticamente ni se enteraron del corte de suministro. Numerosos pueblos de la España rural lograron sobrellevar el apagón al mismo tiempo que el resto de la península volvía a lo analógico.

Así, algunos pueblos ni se dieron cuenta de la caída del sistema eléctrico al contar con sus propios generadores a gasoil.

San Vicente del Monte, en Cantabria, fue el único pueblo de la península en el que no se fue la luz en ningún momento: “Aquí es como si no hubiese pasado nada”, según la cadena de televisión Cuatro. Esto fue posible gracias a un innovador proyecto de almacenamiento de energía con baterías de litio: “En el momento que falla la luz que viene de Torrelavega, por ejemplo, tú no notas nada. Si se va la luz, automáticamente funcionan”, explicaba Lorenzo Manuel González, alcalde de San Vicente del Monte.

Por otra parte, el 71% de los españoles asegura haber escuchado la radio el día de la caída masiva de la red eléctrica, frente al 40% que lo hace habitualmente, según los resultados de un estudio realizado por Appinio para Atresmedia. La investigación dada a conocer ayer muestra que el 67% escuchó la radio durante más de una hora, cuando en condiciones normales lo hace un 53%. De este modo, se registró un incremento del 77% en el uso de la radio durante el apagón. Además, al pedir a los encuestados que definieran en una palabra lo que significó la radio ese día, las más repetidas fueron “información”, “compañía” y “tranquilidad”.