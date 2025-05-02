Catalunya registró durante el año pasado 3.372 ciberincidentes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya gestionó 3.372 ciberincidentes en 2024, un 26% más que el año anterior, según consta en la memoria de actividad del organismo. La mayoría fueron leves, relacionadas con filtraciones de credenciales (2.257) o con intrusiones en cuentas personales o corporativas (724 casos), detalló la conselleria de Telecomunicaciones de la Generalitat. El sector más afectado fue el universitario con 1.790 casos detectados, seguido del hospitalario con 676 y el de la Generalitat con 643.

Entre los casos detectados durante el año pasado por el organismo destaca uno entre junio y noviembre cuando hubo más de 150 casos de suplantación de identidad a través del robo de credenciales para acceder al espacio digital La Meva Salut y pedir la prescripción de fármacos. A raíz de este episodio, el departamento de Salut reforzó las medidas de seguridad para acceder a esta herramienta, con la doble autentificación para entrar con contraseña.

El incremento de las ciberincidencias detectadas durante el pasado año corresponde a un aumento del número de ciberataques sufridos respecto al 2023, que crecieron un 38%.

La directora de la agencia, Laura Caballero, celebró la efectividad de las medidas de ciberseguridad que han tomado y afirmó que se evidencia en el impacto y tipo de los incidentes, que “se reduce a nivel de gravedad”. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de que cada usuario tome precauciones frente a este tipo de ataques y advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan ventanas del año con mayor actividad de compra online, como la Navidad, campañas comerciales como el Black Friday o la reserva de las vacaciones de verano, para ganar verosimilitud a la hora de cometer las estafas.

En el ámbito de la prevención, la Agència de Ciberseguretat ha activado un canal en WhatsApp para alertar de ciberestafas. Además de la prevención, Caballero también pone énfasis en la importancia de detectar lo antes posible un ciberataque para que el impacto sea mucho menor. También recomienda, en caso de haber sufrido una estafa online, denunciarla inmediatamente ante los Mossos d’Esquadra.