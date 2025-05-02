Día de pausa a pocos días del cónclave

Cardenales asisten a la Misa de V Novemdiale en memoria del difunto papa Francisco en la Basílica de San Pedro. - EFE/EPA/ANGELA GENNARO

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los cardenales llegados a Roma para elegir un sucesor del papa Francisco en el cónclave del próximo 7 de mayo vivieron ayer una jornada de pausa y reflexión y su único acto en la agenda fue una misa en memoria del pontífice difunto.

Este Primero de Mayo, festivo en la iglesia por ser el Día de San José patrón de los trabajadores, no se celebró en el Vaticano la congregación general, el foro diario en el que los purpurados se reúnen para decidir los pasos hasta el cónclave.

Hasta la víspera habían llegado a Roma 124 de los 133 cardenales electores (el Colegio Cardenalicio está compuesto por 252 miembros, aunque solo 133 tienen derecho a voto en el cónclave por tener menos de 80 años y dos han renunciado a asistir por problemas de salud).

Esta fue por lo tanto una jornada de pausa para estos cardenales llamados a elegir desde el miércoles a un sucesor del papa Francisco en el cónclave aislados en la Capilla Sixtina.

No obstante, el Vaticano continuó con las misas de las novendiales, el periodo de nueve días de luto que siguen a la muerte de un pontífice, y la de ayer fue oficiada por el que fuera su prefecto para la Doctrina de la Fe, el argentino Víctor Manuel Fernández.

Los cardenales electores se reunirán en la Capilla Sixtina a puerta cerrada y, salvo elección en la primera ronda, podrían celebrar hasta cuatro votaciones diarias.

Entre los favoritos en las principales casas de apuestas destacan el italiano Pietro Parolin y el filipino Luis Antonio Tagle, opciones que reflejan tanto la tradición como la dimensión global de la Iglesia.

El sastre que viste a los papas, ya se prepara para el sucesor de Francisco

A sus 86 años, Raniero Mancinelli prepara ya el traje del próximo pontífice en una sastrería única en el mundo, que puede presumir también de vestir a la curia que formará parte del próximo cónclave, reunido desde el 7 de mayo para elegir al sucesor de Francisco. En tres tamaños diferentes, Mancinelli corta y cose a mano, en su icónica tienda del centro de Roma, el próximo traje papal: “Estoy preparando tres tallas diferentes de modo que puedan servir para cualquier cuerpo, sea quien sea el próximo papa”, desveló. Desde Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI, hasta llegar al papa Francisco, Mancinelli (Roma, 1939) puede presumir de haber vestido a los últimos pontífices de la Santa Sede.