Alternativa para Alemania, “incompatible con la democracia”

La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas alemanas), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del ministerio del Interior, ha clasificado a Alternativa para Alemania (AfD), principal partido de la oposición, como “caso seguro de extremismo de derechas”. La decisión de la BfV afecta a todo el partido de ultraderecha, que ya contaba con esa consideración de “caso seguro” de extremista de derechas en varios estados federados, incluido el estado federal de Turingia, donde ganó las últimas elecciones regionales, celebradas el pasado septiembre. En las elecciones generales anticipadas, celebradas el pasado 23 de febrero, AfD fue la segunda fuerza más votada, con un 20,8% de los votos, por lo que en la nueva legislatura, cuya actividad parlamentaria comienza la semana que viene, ejercerá como principal fuerza de la oposición. Tras revisar de forma “exhaustiva y neutral” el informe que tiene sobre AfD, de unas 1.100 páginas, señaló que “la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico”. Esa concepción “pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución”, según la BfV, que aludió al “gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas” de los líderes del partido.

Los presidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, calificaron la decisión de la BfV de “golpe para la democracia”.