Atacan con drones la Flotilla de la Libertad que iba a Gaza

La Coalición Internacional por la Flotilla de la Libertad denunció ayer que uno de sus barcos fue atacado “directamente” con drones cuando navegaba en aguas internacionales frente a las costas de Malta y afirmó que el incidente ha causado un incendio y una “importante brecha” en el casco, lo que implica “un grave riesgo de hundimiento”. El suceso tuvo lugar en torno a las 00.20 horas de la noche del jueves al viernes, cuando el navío ‘Conscience’ fue alcanzado en dos ocasiones por “drones armados”, lo que lo llevó a emitir una señal de socorro “inmediatamente después del ataque”. La coalición detalló que “el ataque con drones parece haberse dirigido deliberadamente al generador del barco, dejando a la tripulación sin electricidad y poniendo al buque en grave riesgo de hundimiento” y que “Malta está obligada a actuar y garantizar la seguridad de un buque civil en peligro en sus proximidades”. Al respecto, el gobierno maltés confirmó haber recibido una llamada de socorro por parte del ‘Conscience’ y aseguró que envió ayuda a la zona, antes de afirmar que todos los ocupantes del barco se encuentran bien. Señaló que los ocupantes se negaron a subir a su barco y que la Flotilla de la Libertad abandonó sus aguas territoriales horas después.

Al respecto, la organización detalló que había estado organizando “una acción no violenta bajo censura informativa para evitar cualquier posible sabotaje” y agregó que voluntarios de más de 20 países, incluida Greta Thunberg, habían viajado los últimos días a Malta para sumarse al desplazamiento hacia Gaza con el objetivo de “desafiar” el bloqueo impuesto hace dos meses por Israel a la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

Las autoridades de Israel ya lanzaron una operación militar contra una iniciativa de la flotilla en 2010 que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, matando a una decena de activistas e hiriendo a otros diez. Asimismo, Israel bloqueó el 2 de marzo la entrada de ayuda en la Franja y rompió el 18 de ese mes el alto el fuego alcanzado en enero con Hamás.