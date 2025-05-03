Trump insiste en dejar a Harvard sin privilegios fiscales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que la Universidad de Harvard perderá también su derecho a no pagar impuestos, en un nuevo capítulo de un pulso político que ya había llevado al magnate a dejar al citado centro educativo sin fondos federales como represalia por las protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. ”Le vamos a quitar a Harvard la exención de impuestos. ¡Es lo que se merecen!”, proclamó el mandatario en redes sociales, sin aclarar si se trata de una decisión ya adoptada o de una futura revisión por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), dependiente del Tesoro. Técnicamente, el código de la agencia tributaria impide que un presidente interfiera en decisiones de este tipo, si bien Trump no ha escatimado críticas contra una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos bajo el argumento de que promueve valores contrarios a los intereses nacionales. Por su parte, Harvard ha logrado en estas últimas semanas el apoyo de más de 200 rectores.

Paralelamente, Trump dijo en un discurso ante estudiantes de la Universidad de Alabama que los magnates de internet han pasado de odiarle a “besarme el culo”.