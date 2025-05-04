Junts amaga con tumbar la reducción de jornada laboral

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Junts está estudiando presentar una enmienda a la totalidad a la ley para la reducción de la jornada laboral en el Congreso si no hay un acuerdo para que se blinde los intereses de las pequeñas y medianas empresas, que es el grueso del tejido empresarial catalán. Y es que el partido de Carles Puigdemont considera que la propuesta puesta sobre la mesa por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compromete la viabilidad de la pymes. Desde Junts alertan de que el redactado actual rompe el “diálogo social” porque hay acuerdo con CCOO y UGT pero no con las patronales. La Moncloa tiene previsto aprobar el martes el proyecto de ley para reducir la jornada hasta las 37,5 horas semanales.

Después de que el Gobierno central apruebe la nueva ley, la Mesa del Congreso admitirá a trámite el texto. Se abrirá entonces un plazo de 15 días –que puede prorrogarse– para el proceso de enmiendas. El debate en la totalidad en la Cámara Baja solo se celebraría si hay enmiendas de devolución. Este escenario se produciría si, como advierte Junts, no hay pacto entre la formación que en Madrid lidera Míriam Nogueras y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya alertó en febrero de que su partido estaba entonces “más cerca del ‘no’ que del ‘sí’” en validar la ley de Díaz.