Los bombardeos israelís dejan al menos 94 muertos en Gaza en apenas tres días

El ejército de Israel sigue atacando día a tras día la Franja de Gaza y solo entre el jueves y el viernes causaron la muerte de al menos 70 personas, mientras que ayer un nuevo ataque dejó 24 fallecidos, 11 de ellos en un campamento de refugiados de la ciudad de Jan Yunis. Unas cifras que se suman a los más de 52.400 muertos a causa de la ofensiva desatada por el ejército hebreo contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En concreto, el Ministerio de Sanidad gazatí, que está controlado por Hamás, indicó el jueves que “el balance de víctimas a causa de la agresión israelí ha aumentado a 52.418 y 118.091 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, una cifra que incluye 2.326 muertos y 6.050 heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel decidió romper el alto el fuego pactado con Hamás el pasado enero.

Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen denunciaron que Estados Unidos llevó a cabo al menos nueve ataques aéreos contra las provincias de Jauf y Saná, donde está la capital del país, sin detallar víctimas. Mientras tanto, Israel anunció ayer la intercepción de otro misil hutí. La amenaza desató la alarma en Jerusalén y Cisjordania. Los rebeldes, respaldados por Irán, reiniciaron sus ataques contra la navegación en el mar Rojo e Israel en respuesta a la decisión de este de romper la tregua en Gaza.

Asimismo, Israel anunció ayer el despliegue de tropas en el sur de Siria para “proteger a las poblaciones drusas” de la ola de violencia sectaria que lleva días asolando la zona, y que les ha llevado a multiplicar sus bombardeos en el país.