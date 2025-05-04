Trump vuelve a generar polémica publicando una imagen vestido de papa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió ayer a generar polémica tras publicar en su cuenta de la red Truth Social una imagen suya vestido como papa. La imagen, generada por IA, llegó mientras la Iglesia católica espera la celebración del cónclave que elegirá al nuevo pontífice, el próximo miércoles, y dos días después de que el mandatario sugiriera que él sería una buena opción para ocupar el trono de San Pedro. “Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca. La imagen generó indignación entre muchos de los usuarios de la redes sociales, que lo ven como una falta de resto hacia el difunto y también la institución de la Iglesia. El mandatario ya generó controversia en el funeral del papa Francisco, hace una semana en El Vaticano, cuando se saltó el protocolo al asistir vestido de azul y no de negro, como dicta la tradición en estos casos.

Todo después de que en febrero, el mandatario firmara una orden ejecutiva para establecer la formación de un grupo de trabajo en el departamento de Justicia con el objetivo de eliminar lo que considera un “sesgo anticristiano” en el Gobierno federal. Según un comunicado emitido entonces por la Casa Blanca, la medida buscaba garantizar la libertad religiosa de los ciudadanos estadounidenses y detener lo que consideraban una ofensiva gubernamental en contra del cristianismo.