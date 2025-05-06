Von der Leyen anuncia 500 millones para atraer a científicos de fuera

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció ayer en un acto en la Universidad de la Sorbona de París un paquete adicional de 500 millones de euros entre 2025 y 2027 para atraer a investigadores a Europa. En un contexto marcado por los recortes en investigación impulsados por el presidente de EEUU, Donald Trump, la alemana reivindicó la ciencia como un elemento “central” para las instituciones europeas y animó a los profesionales del sector –sin hacer menciones explícitas en EEUU– a apostar por un continente donde “el talento global es bienvenido”. A través de programas como el anunciado ayer, la Comisión Europea quiere alcanzar el objetivo de invertir el 3% de su PIB en investigación y desarrollo en 2030.

Mientras, el presidente estadounidense ordenó el domingo la reapertura de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de la ciudad estadounidense de San Francisco, “para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de EEUU”, según indicó en su perfil en la red social Truth Social.

Paralelamente, anunció que instaurará aranceles del 100% a todas aquellas películas que lleguen a EEUU y que estén producidas en el extranjero.

Aval ajustado del plan antiaranceles en el Congreso

La abstención de Podemos y el voto en contra del PP, anunciadas ayer, al decreto ley para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por la administración Trump, que se vota este jueves en el Congreso, permite augurar una ajustada convalidación de la norma, con Junts como actor clave. Ese paquete de medidas para contrarrestar las amenazas arancelarias lleva en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el pasado 9 de abril, pero como todo decreto ley tiene que ir al Congreso para decidir si se convalida o se deroga. El jueves será el debate, y en el caso de que no haya errores, ausencias ni sorpresas, el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria votarán a favor de la convalidación del decreto, sumando un total de 174 ‘síes’ que superan a los 171 ‘noes’ de PP, Vox y UPN. La victoria podría ascender a 175 apoyos si el exministro socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, vota a favor.