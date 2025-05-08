Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los 133 cardenales electores votan de nuevo esta tarde en la Capilla Sixtina, donde estaba previsto que regresaran en torno a las 16.30 horas, tras el almuerzo en la Casa de Santa Marta, donde previsiblemente han tenido la ocasión de conversar sobre las tres primeras votaciones del Cónclave no concluyentes. Ningún prelado ha conseguido hasta ahora la mayoría necesaria de 89 votos para ser elegido el 267 Pontífice de la Iglesia Católica en las segunda y tercera votaciones celebradas por la mañana de este jueves, tras la que ha vuelto a aparecer fumata negra a las 11.51 horas. La primera fumata salió este miércoles a las 21.00 horas tras una primera votación infructuosa.

Si hubiera pontífice en la cuarta votación (primera de la tarde), esta podría aparecer en torno a las 17.30 horas, mientras que si es en la quinta (segunda de la tarde) se espera hacia las 19:00 horas. Si tras ambas votaciones todavía no hay mayoría sufiente, sólo saldrá humo negro en torno a las 19.00 horas. No obstante, estas horas son aproximadas ya que la primera fumata negra este pasado miércoles se retrasó dos horas y apareció a las 21.00 horas, mientras que la segunda este jueves por la mañana ha aparecido a las 11.51 horas y estaba prevista hacia las 12.30 horas.

Sin acuerdo ¿pararán el sábado o el domingo?

Si no hay acuerdo esta tarde, a partir de este viernes, se seguirá el mismo proceso de votación que este jueves. Tras tres días de escrutinios, si aún no ha salido la fumata blanca, los cardenales tendrán un día de pausa para la oración y el libre coloquio. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha señalado a Europa Press que en este punto hay "diferentes interpretaciones" por lo que podrían parar el sábado o el domingo.

Si se interpreta que el miércoles, cuando solo hubo una votación, es el primer día de votaciones, los prelados pararían el sábado en caso de no haber acuerdo al final del viernes. Por el contrario, si se interpreta que son tres días completos de votaciones (dos por la mañana y dos por la tarde), pararían el domingo en caso de no alcanzar acuerdo al final del sábado. Además, si tras cuatro series de escrutinios no se obtuviera resultado positivo, entonces, según el Motu Proprio publicado por Benedicto XVI, los cardenales podrán elegir entre los dos más votados en el último escrutinio, aunque no por mayoría sino que de nuevo se deberán alcanzar "al menos" los dos tercios de los votos.

Durante todo el proceso, los 133 cardenales deberán cumplir con el juramento realizado este miércoles según el cual se comprometen a "observar con la máxima fidelidad" el secreto sobre todo lo relacionado con la elección del nuevo Papa, tanto durante como después de la elección; juran no favorecer ninguna interferencia, y cada uno promete, en caso de ser elegido, desempeñar fielmente el 'munus Petrinum' de Pastor de la Iglesia Universal.

Los dos últimos cónclaves fueron relativamente veloces. En 2013, Francisco fue elegido en el quinto escrutinio durante el segundo día –en realidad la sexta votación0, mientras que, en 2005, Benedicto XVI salió en la cuarta votación también en la segunda jornada. En 1978, para la elección de Juan Pablo II, fueron necesarios ocho escrutinios y fue elegido al final del tercer día.