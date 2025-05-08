Merz se apoya en Macron tras su elección como canciller

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Después de evitar la debacle en su nombramiento como nuevo canciller alemán, Friedrich Merz visitó ayer al presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de revitalizar el eje París-Berlín. La reunión en la capital francesa forma parte de la tradicional ronda de visitas del nuevo canciller, que también viajó a Polonia, su otro gran aliado en temas de seguridad.

Se espera que el binomio Macron-Merz esté muy alineado. Ayer anunciaron la creación de un Consejo de Defensa y Seguridad franco-alemán, que servirá para responder de forma conjunta a los nuevos desafíos que afronten los dos países.

Pese a la cordialidad de la reunión, han existido diferencias en varios asuntos, como la implicación de Estados Unidos en alcanzar el acuerdo de paz en Ucrania, algo que Merz defiende con fuerza al contrario que Macron, y también sobre el acuerdo de la UE con Mercosur, que el presidente francés rechaza activar. En la reunión de la tarde en Varsovia, Merz habló con el primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre las duras políticas de control fronterizo aplicadas por Alemania.