La jueza ve “absurdas” las explicaciones de Pradas

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (València) que investiga la gestión de la dana considera “absurdas” las explicaciones que dieron en el juzgado los dos ex altos cargos de la Generalitat valenciana imputados y cree que convierten en “más grosera la negligencia atribuible” a ambos. Estas afirmaciones, que se recogen en un auto difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se refieren a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos únicos investigados por el momento en esta causa. Para la instructora “resulta evidente la posición de garante, el conocimiento de la situación, y la manifiesta pasividad en que se incurrió por parte de los referidos investigados en la alerta a la población”. Asimismo, reprocha a ambos que diesen a entender en sus declaraciones que el Cecopi “pareciera una burbuja aislada del mundo exterior” cuando “resultaba evidente que no era así porque manejaban teléfonos, entraban y salían de la sala y se comunicaban con otras autoridades”.

La magistrada también desmonta una de las tesis de la estrategia de defensa de Pradas, que en su comparecencia judicial descargó la responsabilidad en los técnicos del envío del aviso masivo a móviles, que llegó pasadas las 20.10 horas de la tarde cuando muchas personas ya habían muerto ahogadas. “En todo momento, hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada, y la decisión solo podía llevarse a cabo si contaba con su autorización”, apunta.

En el mismo auto, la jueza rechaza de nuevo investigar, tal y como pedía la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Además cita a decrar como testigos a la alcaldesa de València, María José Catalá, y otros 15 alcaldes y ex primeros ediles de la zona más afectada por la riada que el 29 de octubre dejó 228 muertos y daños multimillonarios en la provincia.