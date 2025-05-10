India y Pakistán se culpan mutuamente de ataques en la región de Cachemira

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los ejércitos de India y Pakistán mantuvieron el intercambio de disparos en la Línea de Control de Cachemira durante la tercera noche de escalada violenta. Las autoridades indias acusaron a su vecino de un intento de infiltración en la Cachemira controlada por India, y mataron a siete presuntos terroristas. Además, informaron de haber destruido un radar antiaéreo como respuesta. Pakistán desmintió las afirmaciones sobre el ataque y denuncia que tienen motivaciones políticas.

Según las informaciones que han dado ambos países, la cifra de víctimas mortales supera las 80 desde el ataque terrorista contra turistas indios en abril, que acabó con la vida de 26 personas. Pakistán confirmó la muerte de 36 civiles, mientras que la India anunció la muerte de un soldado y 15 civiles, además de los 7 presuntos terroristas fallecidos. La cifra podría ser aún mayor según las autoridades indias, que afirmaron haber acabado con la vida de más de 100 terroristas durante la Operación Sindoor.