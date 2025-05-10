Las reformas, ecumenismo, finanzas, mujeres o abusos, retos del nuevo papa

El pontífice abandona la Capilla Sixtina entre aplausos de los prelados que asistieron a la misa. - VATICAN MEDIA / ZUMA PRESS

León XIV se enfrenta a numerosos retos en el gobierno de la Iglesia Católica, muchos de los cuales ya estaban presentes durante los pontificados de sus antecesores. La defensa de la unidad en la Iglesia, las reformas, la sinodalidad, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, las finanzas del Vaticano y los abusos sexuales, están entre sus principales desafíos.

El nuevo pontífice deberá posicionarse sobre cambios emprendidos por Francisco, quien abrió una nueva vía para los procesos de nulidad matrimonial, aclaró la bendición de parejas homosexuales, divorciados que se han vuelto a casar o parejas que conviven sin haber pasado por el altar, con la condición de que se realice fuera de los ritos litúrgicos, un gesto inédito en la Iglesia católica.

También tendrá que decidir si continúa el legado de Francisco que apostó por abrir más caminos para tener una mayor participación de mujeres en la Iglesia católica y, especialmente, en la administración eclesiástica, entre otras. Si embargo, Jorge María Bergoglio no avanzó en el acceso al diaconado y tampoco en la ordenación sacerdotal de mujeres ni tampoco en la ordenación de personas casadas o el fin del celibato. Está pendiente la posibilidad de crear ministerios ordenados para las mujeres, la educación en los seminarios, las relaciones entre los obispos y las comunidades religiosas y el papel de los nuncios. Robert Prevost también tendrá que continuar la labor de sus antecesores en la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia, cuyo avance es visto como insuficiente.

Los cargos de la Curia romana se mantienen

El papa León XIV ha decidido mantener provisionalmente en sus cargos a los jefes de la Curia romana, secretarios y a la gobernadora del Vaticano, Raffaella Petrini. Ella asumió el cargo el pasado 1 de marzo, tras ser nombrada en febrero por Francisco, convirtiéndose en la mujer de más alto rango en el Vaticano y en la primera en ocupar el puesto.

Votante de las primarias republicanas hasta 2016

Votó en varias primarias del Partido Republicano de EEUU hasta el año 2016 y no votó en las elecciones presidenciales de ese mismo año, cuando ganó Donald Trump, y de 2020, año de la victoria de Joe Biden, según medios estadounidenses.

Las indemnizaciones por abusos, en la agenda

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dijo ayer que espera que el Gobierno pueda seguir dialogando con el nuevo papa sobre las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.