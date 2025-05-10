Putin saca pecho con sus socios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Plaza Roja acogió ayer la celebración del 80º aniversario del Día de la Victoria contra los nazis en la Segunda Guera Mundial, un acontecimiento de gran orgullo para Rusia. El presidente del país, Vladímir Putin, aprovechó el evento para reforzar su figura ante sus aliados políticos y comerciales, y así demostrar que no se encuentra aislado por la invasión de Ucrania. Putin definió Rusia como “una barrera contra el nazismo” y aseguró que “todo el país” respalda la guerra con Ucrania.

El huésped más destacado fue Xi Jinping, el presidente de China, que se reunió ayer con el líder ruso reflejando su estrecha relación y mostrando la imagen de bloque sólido. También asistieron a la conmemoración el presidente de Brasil, Lula da Silva -con quien Putin se reunió por la tarde-, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Los únicos líderes europeos que acudieron al acto de ayer fueron Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y Aleksandar Vucic, presidente de Serbia, a los cuales el Gobierno ruso calificó como “héroes” por asistir a la celebración.

Finalmente no hubo ningún contratiempo y no peligró la seguridad de los asistentes, pese a que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se desmarcó de la tregua de tres días anunciada por Putin. El ucraniano reclamó un alto al fuego más largo, de al menos 30 días, como defendió ayer el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Más de 40 países crean un tribunal contra crímenes de guerra

� Más de 40 países acordaron ayer la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra de Rusia por la invasión de Ucrania. La Unión Europea, como respuesta a la celebración de Moscú, conmemoró el Día de Europa en Leópolis, al oeste de Ucrania, donde se firmó el documento de creación de la corte en presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Encabezaron la coalición, además de la UE, el Reino Unido, Canadá y Australia. La ausencia más destacada fue la de los Estados Unidos de Donald Trump.