Confinados cinco municipios por una nube tóxica tras un incendio en Vilanova i la Geltrú

El incendio de una empresa de productos químicos obligó ayer a confinar a los vecinos de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell y el núcleo de les Roquetes en Sant Pere de Ribes, municipios del Garraf y el Baix Penedès. El confinamiento se instauró de madrugada y duró unas siete horas, afectando a unas 150.000 personas. No se reportó ningún herido grave y el fuego quedó estabilizado hacia el mediodía, permitiendo de nuevo los desplazamientos.

Según informaron los bomberos, el incendio se inició sobre las 2:20h en la nave industrial de una empresa que ofrece productos para piscinas, sobre todo pastillas de cloro. Al tratar de extinguir el fuego, los bomberos desplegaron cuatro líneas de agua que provocaron la reacción química causante de la nube tóxica. Protecció Civil envió sobre las 5:30 una alerta a todos los móviles de los municipios próximos al incendio, pidiendo a los ciudadanos que no salieran de sus casas. Las recomendaciones incluían cerrar las puertas y ventanas y no encender los aparatos de climatización. Sobre las once de la mañana, los bomberos estabilizaron el fuego, permitiendo el desconfinamiento, que fue anunciado por Núria Parlon, consellera de Interior de la Generalitat de Catalunya, más tarde de las 12h. Parlon reiteró que el fuego progresaba de “forma adecuada” y se informó de más de 1.300 llamadas de carácter informativo al Servei d’Emergències 112 de carácter, relacionadas con el incendio.

Según explicó el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, los análisis del aire descartaron la presencia de partículas contaminantes, aunque se mantuvo un radio de confinamiento de 500 metros desde el núcleo del fuego. Los bomberos confirmaron que ya no había llamas en el interior, y durante la tarde retiraron las pastillas de cloro calcinadas. Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, suspendió todas las actividades al aire libre, y el Ayuntamiento recomendó no hacer actividad física en el exterior y mantener el confinamiento en Vilanova y les Roquetes para las personas más vulnerables, sobre todo aquellas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Aunque no hay información de ningún herido grave por la exposición a la nube tóxica, algunas personas tuvieron que ser atendidas por irritación y picores.

El President de la Generalitat, Salvador Illa, pidió “seguir las recomendaciones al pie de la letra” y agradeció tanto el trabajo de los servicios de emergencia como el comportamiento de la población. Illa realizó las declaraciones mientras se encontraba en Tortosa presentando el plan ‘Catalunya Lidera’ para combatir la desigualdad territorial.

El contacto de las pastillas con el agua provocó la nube de cloro

Aunque se desconocen los motivos del incendio, fue el intento de apagarlo lo que causó que una nube tóxica invadiera Vilanova i la Geltrú. Según explicó Rosa Nomen, profesora del Institut Químic de Sarrià, las pastillas generan cloro al contactar con el agua. “En un incendio se produce la descomposición y al tirar agua se genera la nube de cloro” explicó. La espectacularidad de la nube se explicó por las 70 toneladas de pastillas que almacenaba la empresa, Cleanwater Pool. Su propietario, Joan Viñuales, calificó de “siniestro total” la situación y no cuenta con recuperar nada. Además, confirmó que la empresa cumplía con toda la protección eléctrica requerida.

Las autoridades avisaron por móvil a los vecinos de madrugada

La aparición de la nube tóxica en Vilanova i la Geltrú precisó de la activación del PLASEQCAT (Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya), que ordenó el confinamiento de la población mediante el aviso por mensaje en el móvil a las 5:30 de la mañana. Los bomberos movilizaron 60 efectivos y 28 dotaciones terrestres, y también se desplazaron el Grup de Suport de Riscos Tecnològics (GRIT) y el Grup Operatiu de Suport (GROS). El incendio obligó a cortar la C-31, y los servicios de Rodalies también se vieron afectados. Las líneas regionales y la R2 Sud volvieron a funcionar tras el confinamiento, aunque sin seguir el horario habitual.