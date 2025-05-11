La India pacta un alto el fuego con Pakistán que se rompe a las pocas horas en Cachemira

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los gobiernos de India y Pakistán llegaron a un acuerdo de alto el fuego total e inmediato para resolver de forma diplomática el conflicto en Cachemira que ha dejado casi 100 muertos en las últimas dos semanas. Sin embargo, unas horas después del anuncio la India aseguró que el ejército pakistaní había violado el pacto mediante una “instrusión fronteriza” no especificada en la Línea de Control, la frontera militar que separa los dos países en Cachemira. Como respuesta, India tomó represalias “de manera proporcional”, según su gobierno. Fuentes pakistaníes manifestaron que el cese de las hostilidades se aplicaba a las fronteras internacionales, y no se incluía la Línea de Control, así que no estaría violando el acuerdo.

El alto el fuego empezó entre las 17h y las 18h (hora India), y el primero en anunciarlo fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. “Después de una larga noche de conversaciones mediada por EEUU, me alegra anunciar que India y Pakistán han acordado un alto al fuego total e inmediato” explicaba. Poco tiempo después, el ministro de Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, confirmaba la noticia en las redes sociales, y el gobierno indio hizo lo propio mediante una rueda de prensa sin preguntas.

Todo se torció cuando tres horas después del acuerdo la India denunciaba el lanzamiento de drones en la ciudad de Jammu, en el sur de la Cachemira controlada por los indios. Pakistán no reconoció haber roto la tregua, pero según su versión, el alto el fuego solo tenía vigor en las fronteras internacionales -las reconocidas por ambos países-, quitando de la ecuación la región de Cachemira. India, sin embargo, afirmó que la tregua afectaba a “todas las actividades militares en el mar, en el aire y en tierra”, y su gobierno ya puso en marcha una respuesta militar como represalia.

La tregua duró solamente tres horas, según el gobierno indio

Multitud de países y organismos internacionales han llamado a la resolución pacífica del conflicto en Cachemira en las últimas semanas. La noticia del alto el fuego fue recibida con entusiasmo por la Unión Europea, China o los Estados Unidos, claves en el acuerdo, y los gobiernos indio y pakistaní, que ya estaban en conversaciones, acordaron reunirse mañana. Pero el incumplimiento -en solo tres horas- de la tregua demostró la fragilidad de las relaciones entre ambos países, que han estado acusándose y culpándose mutuamente de los ataques de los últimos días. El balance del conflicto es de más de 80 muertos desde el ataque terrorista en la Cachemira india hace dos semanas, que provocó los ataques con misiles de la India a Pakistán y el intercambio de fuego en la frontera.