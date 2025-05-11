León XIV, sobre su nombre: "responde a una nueva revolución industrial por la IA"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El nuevo papa León XIV explicó ayer en una reunión privada a los cardenales presentes en Vaticano tras el cónclave, que el pasado jueves le eligió como 267 pontífice de la Iglesia Católica, que la elección de su nombre es debido a que considera que en la actualidad la Iglesia tiene que afrontar los desafíos de “otra revolución industrial” y del desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el papa León XIII, con la histórica Encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la Inteligencia Artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”, afirmó el pontífice, en su discurso ante los cardenales. En su discurso a los cardenales el papa estadounidense evocó también a Pablo VI, cuando en 1963 comenzó su pontificado y aseguró que confía en que “sobre el mundo pase una gran llama de fe y de amor que ilumine a todos los hombres de buena voluntad, allanando los caminos de la colaboración recíproca”.

El nuevo pontífice se dirigió a los cardenales como sus “más estrechos colaboradores” y precisó que esto le sirve “de consuelo al aceptar un yugo que claramente supera” sus “fuerzas”. “Su presencia me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me deja solo con esta responsabilidad. Ante todo, sé que cuento siempre con su auxilio”, subrayó

Tras la reunión, el Santo Padre visitó por sorpresa el Santuario de la Madre del Buen Consejo, en Genazzano, a una hora de Roma. El Santuario está a cargo de los frailes de la Orden de San Agustín (de la que el pontífice forma parte).

Apuesta por la vía de Francisco, con el cuidado a los débiles y diálogo

León XIV ensalzó en su reunión con los cardenales la figura de los papas que le han precedido e instó a recoger la “valiosa herencia” de Francisco, del que destacó “su estilo de total dedicación al servicio y de sobria esencialidad de vida, de abandono en Dios durante el tiempo de la misión y de serena confianza en el momento del retorno a la Casa del Padre”. “Recojamos esta valiosa herencia y retomemos el camino, animados por la misma esperanza que nos viene de la fe”, subrayó, recordando la importancia del “cuidado amoroso de los débiles” y el diálogo “valiente y confiado”. Asimismo, mencionó el “afecto y devoción” expresado por los católicos con motivo de la muerte de Francisco, asegurado que esta es “la verdadera grandeza de la Iglesia, que vive en la variedad de sus miembros”.