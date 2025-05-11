Zelenski acepta las negociaciones de paz en Estambul y espera encontrarse con Putin

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aceptado el ofrecimiento del presidente ruso, Vladímir Putin, de abordar "negociaciones directas" de paz la próxima semana en Estambul. Zelenski ha asegurado que "no tiene sentido alargar los asesinatos" y ha confiado en que haya "un alto el fuego que empiece mañana, completo y duradero, para proporcionar la base necesaria para la diplomacia." "Esperaré a Putin el jueves en Turquía. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas", ha asegurado el presidente ucraniano.

Putin ha anunciado por sorpresa que llamaría al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, para comunicarle la propuesta de diálogo de paz "sin condiciones" para abordar las "raíces del conflicto". "Nuestra propuesta está sobre la mesa. La decisión depende ahora de las autoridades ucranianas y de sus patrocinadores", ha dicho en una comparecencia desde Moscú.