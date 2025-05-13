El Pacte Nacional per la Llengua prevé 200 millones anuales para el catalán y quiere incorporar a 600.000 nuevos hablantes en 5 años

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El Govern, una veintena de entidades por la lengua, la sociedad civil y agentes económicos, junto con el PSC, ERC y los Comuns han firmado este martes el Pacte Nacional per la Llengua, un compromiso colectivo para garantizar el futuro del catalán que fija una hoja de ruta hasta el 2030.

El acuerdo, estructurado en 21 ámbitos de actuación que se revisarán cada año, prevé un presupuesto mínimo anual de 200 millones para la política lingüística. Entre los retos destacados, quiere que el conocimiento del catalán aumente por encima del crecimiento demográfico e incorpore a 600.000 nuevos hablantes en cinco años. También busca garantizar la presencia efectiva de la lengua catalana a instituciones, empresas y servicios y la define como vehicular normal del sistema educativo.

El acuerdo, que se ha firmado en el Institut d'Estudis Catalans, parte de un diagnóstico que aborda los factores de fondo que condicionan la situación del catalán y formula objetivos orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua.